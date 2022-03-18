Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti - Son Dakika
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Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti

18.03.2022 20:28

Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı eşini vuran şahıs ardından silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti

İSTANBUL - Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı eşini vuran şahıs ardından silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Şahsın vurduğu karısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bakırköy Ataköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi, alışveriş merkezinin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan koca yanındaki tabanca ile önce eşini ardından kendisini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti
Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti
Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti

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Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti Bakırköy'de AVM otoparkında eşini öldürüp intihar etti (1) Bakırköy'de AVM otoparkında eşini öldürüp intihar etti (1) Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi

alışveriş, İntihar, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti - Son Dakika


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