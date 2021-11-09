Alışveriş merkezinde 'organik pazar' dönemi - Son Dakika

Akbatı Alışveriş Merkezi, Feriköy Organik Pazarı'na ev sahipliği yapmaya başladığını duyurdu. Kasım ayı boyunca her cumartesi kurulacak pazarda katkısız üretilen sertifikalı organik ürünlere, taze mevsim sebzelerine uygun fiyatlarla ulaşmanın mümkün olduğu bildirildi.

Akbatı Alışveriş Merkezi, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla Buğday Derneği üretici üyelerinden Nisa Organik ile iş birliği yaparak Feriköy Organik Pazarı'nı alışveriş merkezinin içine taşıdı. Pazarın, kasım ayı boyunca her cumartesi günü alışveriş merkezinin zemin katında saat 10.00-20.00 arasında açık olacağı duyuruldu.

Akbatı tarafından yapılan açıklamada, "Organik pazarla, Buğday Derneği'nin kuruluş amaçlarından biri olan temiz ve sağlıklı sofralara erişim destekleniyor. Doğa dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması; kırsal ve kent arasındaki bağların güçlendirilmesi gibi amaçlarla ulusal ve uluslararası ölçekte projeler yürüten dernek, 2006 yılından bu yana ekolojik pazarlar kurarak bu yaşam bilincinin gelişmesi için çalışıyor. Organik pazarlarda sağlığa zararlı tarım ilaçları, suni gübre, yapay kimyasallar, antibiyotikler ve koruyucular kullanmadan üretim yapan yerel üreticiler bir araya geliyor. Bu alışveriş modeliyle üretici doğal üretim için desteklenirken tüketici de bilinçli bir alışverişle doğayı ve gezegeni de korumuş oluyor" denildi.