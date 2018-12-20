Alışveriş Merkezinde Tıp Öğrencisinin Korkunç Ölümü
12 saat önce
Alışveriş merkezinde tıp öğrencisinin korkunç ölümü 4. kattan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybettiİSTANBUL - Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen Tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti.
Alışveriş merkezinde tıp öğrencisinin korkunç ölümü
4. kattan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybetti
İSTANBUL - Bakırköy
'de bulunan bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen Tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti.
Olay Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin 4. katında bulunan yemek katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Baturay Serter ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:36 Kaynak: İHA
Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı 20 Milyon Lira ile Ortadan Kayboldu
Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı
Baldızını Öldürdüğünü 12 Yıl Sonra İtiraf Eden Enişte, Mahkemede Suçlamaları İnkar Etti
Bakan Pakdemirli, Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağanla İlgili Açıklama Yaptı