AVM'de bulunan 2 farklı işyerindeki kasaları boşaltıp, bahşiş kutularını böyle çaldı

ANTALYA Manavgat'ta bir alışveriş merkezinde 2 ayrı iş yerinin bahşiş kutularının çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında oldukça rahat olduğu gözlenen hırsızın, işyerlerinden birinin kasasındaki paraları da aldığı görüldü.

Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Alışveriş merkezinde ilk girdiği işyerinden çalışanların bahşişlerini attığı kutuyu çalan ve çöp poşetine koyan hırsız, ikinci işyerine de elinde çöp poşetiyle geldi. Burada işyerinin kasasında bulunan 500 TL civarındaki parayı alan şahsın, daha sonra birinci işyerinde olduğu gibi bahşiş kutusunu çöp poşetine koyduğu ve işyerinden ayrıldığı görüldü. İlk çalınan bahşiş kutusunda 3 bin, ikincisinde ise 500 TL civarında para olduğu öğrenildi. dolayında para bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince parmak izi çalışması yapılırken, güvenlik kameralarında görülen hırsızın yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.