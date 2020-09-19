Alışveriş merkezindeki cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Alışveriş merkezindeki cep telefonu hırsızlığı kamerada

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da 6 Eylül günü bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan O.E. isimli vatandaş telefonunun çalındığını söyleyerek polis ekiplerine müracaatta bulundu. Şikayetin ardından olayla ilgili çalışma yürüten Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı mağaza içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın Cezayir uyruklu O.H olduğu tespit edildi. Zanlı O.H. bugün yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli O.H.'nin mağazada vatandaşlar alışveriş yaparken telefonu aldığı o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan şüpheli O.H'nin aynı bölgede gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı ve hakkında adli işlem yapıldığı da öğrenildi. (İHA)

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