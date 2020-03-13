Alışveriş merkezindeki oyun alanları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Alışveriş merkezindeki oyun alanları dezenfekte edildi

6 saat önce

Karabük'te çocukları korona virüs kaynaklı salgın hastalıklarına karşı korumak amacıyla oyun alanlarından dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Alışveriş merkezindeki oyun alanları dezenfekte edildi, System.String[]

Karabük'te çocukları korona virüs kaynaklı salgın hastalıklarına karşı korumak amacıyla oyun alanlarından dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vak'anın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentteki alışveriş merkezlerinde çocukların eğlence alanlarından olan oyun alanları virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek amaçlı dezenfekte edildi. - KARABÜK

Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:02 Kaynak: İHA
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