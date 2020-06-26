Alışveriş merkezindeki yangında soğutma çalışmaları devam edyor - Son Dakika

Alışveriş merkezindeki yangında soğutma çalışmaları devam edyor

Batman'da alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batman'da alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kentin en büyük alışveriş merkezlerinden, Merkez Belde Mahallesi'ndeki AVM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Batman Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevlerin yayılması üzerine TÜPRAŞ, Karayolları, Kozluk Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.

Gıda, kozmetik, giyim ve oyuncak bölümlerinin yer aldığı iki katlı alışveriş merkezindeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, söndürme çalışmalarını takip etti.

Vali Şahin, ilk incelemelere göre yangının manav reyonunun bulunduğu klimadaki elektrik kontağından çıktığının söylendiğini belirterek, "Gerçekten büyük bir yangın oldu çünkü mağazanın giyim ve oyuncak bölümünde bulunan plastikler tutuştu, zehirli gazlar ve dumanlar da çıktı. Bundan dolayı yangın büyüdü. Herhangi bir ölü veya yaralımız yok. En büyük memnuniyetimiz bu." şeklinde konuştu.

"Çok şükür, kimsenin tırnağına zarar gelmedi"

AVM'nin sahibi Hasan Açan da unlu mamüller bölümünde çalışan personelin sabaha karşı 04.00 gibi başlayan yangını fark ederek son anda kurtulduklarını söyledi.

Alevlerin ikinci kattaki oyuncak malzemeleri, tekstil ve diğer bölümlere hızlı şekilde yayıldığını anlatan Açan, "Bünyemizde 180 çalışanımız bulunuyor. Yaklaşık 35 milyon lira zararımız oldu. Allah beterinden korusun. Çok şükür, kimsenin tırnağına zarar gelmedi." ifadelerini kullandı.

İtfaiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:31 Kaynak: AA

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