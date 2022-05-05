Alışveriş merkezinden ayakkabı hırsızlığı - Son Dakika

Bağcılar'da bir alışveriş merkezinde bulunan bir dükkandan 7 bin 598 TL değerinde 31 adet ayakkabı çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi Koçman Caddesi 7 Nisan saat 14.55 sıralarında bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazaya müşteri kılığında giren bir şahıs yanında bulunan torbalara ayakkabıları doldurup kaçtı. 7 bin 598 TL değerinde 31 adet ayakkabı çalındığını fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbar da bulundu. İhbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin eşkal bilileri tespit edildi. Eşkali tespit edilen T.K (25) isimli şüpheli şahıs 26 Nisan saat 15.15 sıralarında aynı alışveriş Merkezi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Eşkal bilgilerinden olayı T.K.(25) isimli şahsın yapılan üst aramasında hırsızlık olaylarında kullandığı düşünülen 1 adet kerpeten aleti ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili yapılan sorgulamalarda, çok sayıda uyuşturucu ve hırsızlık dosyalarından suç kaydı olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan T.K. isimli şüpheli şahıs hakkında "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan yapılan işlemlerin ardından, 27 Nisan günü 27.04.2022 tarihinde adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL