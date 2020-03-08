Alışveriş merkezinden giyim eşyası çalan çocuk yakalandı - Son Dakika

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Alışveriş merkezinden giyim eşyası çalan çocuk yakalandı
6 saat önce
Samsun'da bir alışveriş merkezinden giyim eşyası çaldığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
Samsun'da bir alışveriş merkezinden giyim eşyası çaldığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazadan giyim eşyası çaldığı iddia edilen Y.K.(16) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Y.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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