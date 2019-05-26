Son Dakika Haberleri: Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı

Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı

6 saat önce

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin sinema ve oyun katında yangın çıktı.

Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı, System.String[]
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin sinema ve oyun katında yangın çıktı. Bowling alanında çıkan yangın nedeniyle yoğun dumanın kapladığı katta yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Saat 22.00 sıralarında Pendik'te bir AVM'nin bowling salonundaki teknik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Oyun salonunun arka kısmında çıkan yangından dolayı yoğun dumanın kapladığı kat güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilirken yangının çıktığı noktadaki izolasyon alevlerin büyümesine engel oldu. Olay yerine kısa sürede gelerek müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yoğun dumanın kapladığı sinema ve oyun alanında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında biriken su AVM personeli tarafından tahliye edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:19 Kaynak: İHA
İstanbul, Pendik, 3. Sayfa
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