Alışveriş merkezinin çatısında yangın: Kopan parçalar sokağa düştü - Son Dakika

Alışveriş merkezinin çatısında yangın: Kopan parçalar sokağa düştü

Alışveriş merkezinin çatısında yangın: Kopan parçalar sokağa düştü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısındaki yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

Alışveriş merkezinin çatısında yangın: Kopan parçalar sokağa düştü ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısındaki yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Maddi hasar meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın dün akşam saatlerinde Kiremitli Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı alışveriş merkezinde yaşandı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

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