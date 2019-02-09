Son Dakika Haberleri: Alışveriş Merkezinin Önünde Silahla Yaralama

Alışveriş Merkezinin Önünde Silahla Yaralama

53 dakika önce

Eyüp'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alışveriş Merkezinin Önünde Silahla Yaralama, System.String[]
Eyüp'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.T, aracıyla takip ettiği Baran E'ye Alibeyköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde pompalı tüfekle ateş etti.

Bacağından yaralanan Baran E, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan E.T ise aracına binerken polis tarafından yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:49 Kaynak: AA

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