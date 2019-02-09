Alışveriş Merkezinin Önünde Silahla Yaralama
53 dakika önce
Eyüp'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Eyüp
'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.T, aracıyla takip ettiği Baran E'ye Alibeyköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde pompalı tüfekle ateş etti.
Bacağından yaralanan Baran E, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçmaya çalışan E.T ise aracına binerken polis tarafından yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:49 Kaynak: AA
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