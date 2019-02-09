Alışveriş Merkezinin Önünde Silahlı Yaralama
30 dakika önce
Eyüp'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırı düzenlendi.
Eyüp
'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırıyı yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:34 Kaynak: AA
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