Son Dakika Haberleri: Alışveriş Merkezinin Önünde Silahlı Yaralama

Alışveriş Merkezinin Önünde Silahlı Yaralama

30 dakika önce

Eyüp'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Eyüp'te bir alışveriş merkezinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırıyı yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:34 Kaynak: AA

Polis, Eyüp, Güncel
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