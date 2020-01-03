Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı - Son Dakika

Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı

6 saat önce

Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştıGAZİANTEP'te, pisikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet E. (23), alışveriş merkezinin terasına çıkarak intihara kalkıştı.

Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı

GAZİANTEP'te, pisikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet E. (23), alışveriş merkezinin terasına çıkarak intihara kalkıştı. Mehmet E., psikolog tarafından ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde, Sarıgüllük Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet E., 3 katlı alışveriş merkezinin terasına çıkarak atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de hava yastığı açtı. Mehmet E.'yi ikna edemeyen polis, olay yerine psikolog çağırdı. Polis ekibince olay yerine getirilen psikolog Mahmut Kayagan yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından, Mehmet E.'yi aşağıya inmeye ikna etti. Mehmet E., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı

İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Seyir halindeki aracının camından el bombası attı Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı Sefer tasını almayınca öldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
07:22 İranlı komutan abd'nin füzeli saldırısında öldürüldü - 1 - Son Dakika
07:14 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından... - Son Dakika
07:09 Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
06:52 Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü - Son Dakika
06:44 OTOMOBİL 3 METRELİK BOŞLUKTA ASILI KALDI 1 YARALI - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 07:29:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]