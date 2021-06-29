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AYD Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi - Son Dakika

AYD Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi

29.06.2021 16:12
AYD Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi, System.String[]

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) 13. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dernek başkanlığına yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) 13. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dernek başkanlığına yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezleri sektörüne sorumlu liderlik yapma ve sektörün sağlıklı gelişimine katkıda bulunma misyonu çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren AYD'nin 13. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2021-2023 dönemi için yönetim kurulu başkanlığı görevine oy birliği ile yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 2020 yılında salgınla birlikte herkesin hayatına büyük değişimler olduğunu belirtti.

Altaş, şunları kaydetti:

"Sevdiklerinizle bir arada olun, kucaklaşın derken, birdenbire sevdiklerinizle görüşmeyin, kucaklaşmayın demeye başladık hepimiz. Alışveriş merkezleri yatırımcıları ve derneğimiz de bu süreçte çok aktif bir şekilde kamu ve halk sağlığını birinci öncelik görerek çalışmalarını yürüttü ve sektöre yön verdi. Türkiye'de ilk vakalar görülmeye başladığında resmi hiçbir karar olmamasına rağmen kamu ve çalışan sağlığını düşünerek, alışveriş merkezlerinin kapanması yönünde karar aldık. Bu çok önemli bir karardı. Sonrasında da pandemi süreci boyunca perakendeye destek verilmesi, alışveriş merkezlerinde sağlık ve hijyen önlemlerinin alınması, pandemi sürecine yönelik araştırma ve etkinliklerin düzenlenmesi, TSE Covid 19 Güvenli Hizmet Sertifikası gibi çalışmalar yaptık. AVM kütüphaneleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürmekte olduğumuz projelerle alışveriş merkezlerinin aynı zamanda kamu hizmeti veren kurumlar olduğunu vurguladık."

Tüm bu çalışma ve hizmetler alışveriş merkezlerinin algısına son derece pozitif katkı sağladığını kaydeden Altaş, "Eskiden Erol Taş karakteri gibi acımasız algılanan alışveriş merkezleri yatırımcıları bugün babacan, iyi kalpli Hulusi Kentmen olarak algılanmaktadır. Bu dönemde basın, kamu otoriteleri ve ilgili bakanlıklarla da yakın temaslar devam etmiş, özellikle pandemi süreci yönetiminin en doğru şekilde sürdürülebilmesi ve kendimizi anlatma adına başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. AYD'nin yeni döneminde de aynı istikrarlı yönetim anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra önümüzde odaklanmamız gereken güncel konular var"

Altaş, salgınla mücadelede sona gelindiğini umduklarını belirterek, "Bundan sonra önümüzde odaklanmamız gereken güncel konular var. Yürürlükte olan Borçlar Kanunu, Ticari Gayrimenkul kiralamalarına ilişkin madde içermiyor. Ticari Gayrimenkul kiralama esaslarına ilişkin maddelerin Borçlar Kanunu'nda yer alması önümüzdeki dönemde öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alacak." bilgilerini verdi.

Yine Perakende Kanununda da alışveriş merkezlerini de ilgilendiren önemli maddeler olduğunu belirten Altaş, "Alışveriş merkezleri 600 bin doğrudan, 3 milyon dolaylı istihdam ve 13,5 milyon metre kare kiralanabilir alanıyla büyük bir sektör. Sektörü olumsuz etkileyecek her gelişmenin birçok farklı sektörü de olumsuz etkileyeceğini unutmamak gerekiyor. 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme umuyoruz aynı zamanda hep birlikte ciro ve ziyaret sayılarını artırmaya odaklanacağımız, tüm süreçlerin normal işlediği günlerin de başlangıcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Altaş, alışveriş merkezi yatırımcıları ve AYD Yönetim Kurulu olarak sektör dinamiklerine ve hassasiyetlerine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birleştirici, uzlaştırıcı bir yaklaşımla katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Genel Kurul Toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı da vakfa katkılarından ötürü AYD'ye bir teşekkür plaketi sundu. Teşekkür plaketini TSK Mehmetçik Vakfı adına emekli Kurmay Albay Yücel Keleş taktim etti.

AYD Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi
AYD Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi
AYD Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi

Haziran, Türkiye, Pandemi, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AYD Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi - Son Dakika Ekonomi


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