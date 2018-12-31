Alışveriş Merkezlerinde Yeni Yıl Yoğunluğu Havadan Görüntülendi

Alışveriş merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu havadan görüntülendi Yeni yıl alışverişi için AVM'lere koşan vatandaşlar otoparklarda yer bulmakta zorlandıİSTANBUL - İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları dolayısıyla alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Alışveriş merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu havadan görüntülendi

Yeni yıl alışverişi için AVM'lere koşan vatandaşlar otoparklarda yer bulmakta zorlandı



İSTANBUL - İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları dolayısıyla alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Alışveriş merkezlerinin otoparkındaki araç doluluğu havadan görüntülendi.

Yeni yıla saatler kala hazırlıklarını sürdüren İstanbullular, alışveriş merkezlerine akın etti. Haftanın ilk gününün tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar, yılbaşı gecesi için hazırlık yaptılar. Gıda malzemesi ve hediyelik eşya satan mağazaların kasalarında uzun kuyruklar oluştu. Alışveriş merkezlerinin otoparklarında yoğunluk sebebiyle sürücüler yer bulmakta zorlandı. Fiyatların kimisine göre uygun, kimisine göre ise çok pahalı geldiği AVM'ler yılbaşı alışverişlerini yapmak üzere olan vatandaşları ağırladı. Bir çok AVM yılbaşı için özel etkinlikler düzenledi.

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