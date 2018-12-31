Son Dakika Haberleri: Alışveriş Merkezlerinde Yeni Yıl Yoğunluğu Havadan Görüntülendi

Alışveriş Merkezlerinde Yeni Yıl Yoğunluğu Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Alışveriş merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu havadan görüntülendi Yeni yıl alışverişi için AVM'lere koşan vatandaşlar otoparklarda yer bulmakta zorlandıİSTANBUL - İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları dolayısıyla alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Alışveriş merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu havadan görüntülendi
Yeni yıl alışverişi için AVM'lere koşan vatandaşlar otoparklarda yer bulmakta zorlandı

İSTANBUL - İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları dolayısıyla alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Alışveriş merkezlerinin otoparkındaki araç doluluğu havadan görüntülendi.
Yeni yıla saatler kala hazırlıklarını sürdüren İstanbullular, alışveriş merkezlerine akın etti. Haftanın ilk gününün tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar, yılbaşı gecesi için hazırlık yaptılar. Gıda malzemesi ve hediyelik eşya satan mağazaların kasalarında uzun kuyruklar oluştu. Alışveriş merkezlerinin otoparklarında yoğunluk sebebiyle sürücüler yer bulmakta zorlandı. Fiyatların kimisine göre uygun, kimisine göre ise çok pahalı geldiği AVM'ler yılbaşı alışverişlerini yapmak üzere olan vatandaşları ağırladı. Bir çok AVM yılbaşı için özel etkinlikler düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:24 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılbaşı Nedeniyle Metro Seferleri 02.00'ye Kadar Uzatıldı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:50:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alışveriş Merkezlerinde Yeni Yıl Yoğunluğu Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]