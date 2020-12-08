- Alışveriş pahalıya mal oldu - Son Dakika

- Alışveriş pahalıya mal oldu

08.12.2020 13:47

- Alışveriş pahalıya mal oldu Sürücüsü: "En büyük sorunumuz okumamak" Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Zonguldak'tan İstanbul'a alışverişe giden vatandaşlar dönüş yolunda Düzce'de polis ekiplerinin uygulamasına takıldı.

- Alışveriş pahalıya mal oldu

Sürücüsü: "En büyük sorunumuz okumamak"

DÜZCE - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Zonguldak'tan İstanbul'a alışverişe giden vatandaşlar dönüş yolunda Düzce'de polis ekiplerinin uygulamasına takıldı. Ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döken araç sürücüsü, "Yola sabah çıkmıştık ancak İstanbul trafiğine takıldık. Genelgeyi de tam okumadık. Zaten en büyük sorunumuz okumamak" dese de cezadan kurtulamadı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştiriyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bahçeşehir Bağlantı Yolu'nda gerçekleştirdikleri trafik uygulamasında durdurulan araçta bulunan 4 kişinin sokağa çıkma izni olmadığı tespit etti. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden İstanbul'a alışveriş için gittiklerini söyleyen araç sürücüsü ceza yememek için polise uzun süre dil döktü. Alışveriş dönüşü Düzce'de polis ekiplerinin uygulamasına takılan araç sürücüsü, sokağa çıkma mazeretini soran polis ekiplerine "Yola sabah çıkmıştık ancak İstanbul trafiğine takıldık. Genelgeyi de tam okumadık. Zaten en büyük sorunumuz okumamak" dedi. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak İstanbul'dan Alaplı'ya seyahat eden 4 şahsa toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

(EB-ALI-NSO-Y)

- Alışveriş pahalıya mal oldu
- Alışveriş pahalıya mal oldu
- Alışveriş pahalıya mal oldu
- Alışveriş pahalıya mal oldu
- Alışveriş pahalıya mal oldu
- Alışveriş pahalıya mal oldu

Zonguldak, İstanbul, Düzce, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Alışveriş pahalıya mal oldu - Son Dakika


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