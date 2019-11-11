Son Dakika Haberleri: Alışveriş siteleri 'çılgın' indirimleri kaldıramadı
Son Dakika Güncel Alışveriş siteleri 'çılgın' indirimleri kaldıramadı

Alışveriş siteleri 'çılgın' indirimleri kaldıramadı

7 saat önce

Tüketicilerin her yıl sabırsızlıkla beklediği 11.11 indirimleri alışveriş platformlarını çökertti.

Alışveriş siteleri 'çılgın' indirimleri kaldıramadı, System.String[]

Tüketicilerin her yıl sabırsızlıkla beklediği 11.11 indirimleri alışveriş platformlarını çökertti. n11 ve trendyol gibi alışveriş siteleri yoğunluğu kaldıramayarak sosyal medyada tepki topladı.

Alışveriş meraklıları heyecanla beklenen 11.11 indirimlerinden umduklarını bulamadılar. Türkiye'de 9-11 Kasım arası yüzde 80'e varan ve 'büyük' olarak nitelendirilen indirimler, alışveriş platformlarını çökertti. Trendyol ve n11 kullancılarının taleplerini karşılamada yetersiz kaldı. Uygulamalara erişim kesildi. Söz konusu uygulamalara giriş sağlayamayan binlerce kişi bu problemlere yanıt arıyor. Bazı kullanıcılar tepkilerini şu şekilde dile getirdiler; "Bıktık Trendyol bıktık!", "Her yerde reklamınız var, ne dizi izleyebiliyoruz ne de film", "İndirim, üzerine 100 TL koyup 20 TL indirmek mi?", "Ürünler kendi mağazasında daha uygun fiyata satılıyor?".

İNDİRİMLERE DE TEPKİ

Sosyal medyada yoğun bir tepki toplayan söz konusu siteler ürünlere getirildiği belirtilen indirimler konusunda da eleştirildi. Bazı ürünlerin, indirim gününden bir önceki günkü fiyatlarından daha pahalı oldukları gözlendi.

Alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar ürünlerin indirimden önceki fiyatından daha fazla arttığını gördükten sonra, "1 hafta önce 149 TL ye aldığım ayakkabıyı, güya 9-11 Kasım indirimi diye 189 TL'ye satmaya çalışan e ticaret şeysi" şeklinde tepki gösterdi.

(İHA)

Trendyol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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