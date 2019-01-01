Son Dakika Haberleri: Alışveriş Sonrası Poşetlere İlk Kez Ücret Ödediler

Alışveriş Sonrası Poşetlere İlk Kez Ücret Ödediler

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren poşet kullanımını azaltmaya yönelik uygulama, bugün itibariyle resmen başladı.

Alışveriş Sonrası Poşetlere İlk Kez Ücret Ödediler, System.String[]
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren poşet kullanımını azaltmaya yönelik uygulama, bugün itibariyle resmen başladı. Market alışverişine çıkan vatandaşlar, uygulamanın eksik yanları olduğunu belirterek, poşet yerine kese kağıdı kullanılmasının daha uygun olacağını söyledi.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren poşet kullanımını azaltmaya yönelik uygulama, bugün yürürlüğe girdi. Vatandaşlar artık, market ve alışveriş merkezlerinden yapacakları alışverişte, kullanacakları her poşet için 25 kuruş ödeyecek.

Bursa'da bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı poşetlere ücret ödeyen Tayfun Öz, uygulamanın eksik yanları bulunduğunu belirterek, "Artık alışveriş yapmaya gelenler ellerinde poşetlerle gelecek diye düşünüyorum. Gereksiz bir uygulama bence. Acaba bu uygulama devlete mi, yoksa firmalara mı yarayacak, bilemiyorum. Devlet böyle bir uygulama yerine, kese kağıdı uygulaması getirseydi daha iyi olurdu. Ama hayırlısı olsun diyelim artık" diye konuştu.

'DOĞA TAHRİBATINA BİR NEBZE MANİ OLUR'

Uygulamanın çevre kirliliğini önlemek için atılmış bir adım olduğunu, fakat uygulama içerisinde de çelişkiler bulunduğunu söyleyen Ayhan Kızıltan da, Çevre ve doğa açısından gereksiz kirletme ve doğa tahribatına bir nebze mani olacaktır. Fakat, poşetlerin doğaya salınmasına tam olarak engel değil. Sonuçta poşete de fiş aldılar. Kısmen güzel bir uygulama. Fakat bunun yerine, kese kağıdı türü bir ambalaj üretip de bunu piyasaya sürebilseler daha faydalı olurdu doğa için dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

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