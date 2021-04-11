Alışveriş Sonrası Sahtecilik Olması Durumunda Müşterilerin Hakları Neler?

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, alışveriş sonrasında meydana gelebilecek sahtecilik durumları karşısında müşterilerin neler yapabileceklerini anlattı.

Alışverişin kartla ödeme sistemleri içerisinde yapılması halinde, itiraz kanalları olan Chargeback (ters ibraz) Mastercard gibi kuruluşların kuralları çerçevesinde bir dilekçe ile kartın bankasına talep edilebileceğini, sonrasında iş yerinden bilgi ve belgelerin temin edilip karşı tarafa iletileceği bir sürecin başlayacağını söyledi.

Havale, EFT, para transferi gibi yöntemlerle alışveriş yapılması halinde işlemlerin, Tüketici Hakem Heyeti üzerinden yürütüleceğini belirtti. Tombul, bazı kötü niyetli tüketicilerin de olabileceğini, önemli olan şeyin satış işleminde olduğu gibi iade işleminin de iş birliği içinde yürütülmesi konusuna vurgu yaptı.