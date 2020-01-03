Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı - Son Dakika Ekonomi

Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı

6 saat önce

Dünya markalarının ürünlerini indirimli satın almak için bekleyen alışverişseverlere müjdeli haber geldi.

Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı, System.String[]

Dünya markalarının ürünlerini indirimli satın almak için bekleyen alışverişseverlere müjdeli haber geldi.


Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen'in 2019 - 2020 Sonbahar/ Kış sezonu ürünlerinde yüzde 50'e varan indirim başladı. Yapılan duyuruya göre, dünyaca ünlü markaların da aralarında yer aldığı 900'ü aşkın markanın 2019 - 2020 Sonbahar/ Kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında geçerli olan indirim, modaseverlere yüzde 50'e varan fiyat avantajı sunuyor. Söz konusu indirimli ürünlere markanın mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Beymen, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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