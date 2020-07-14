Alışveriş uçuş mili kazandıracak - Son Dakika

Alışveriş uçuş mili kazandıracak

Temmuz ayı boyunca CarrefourSA marketlerinden ya da Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nden tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişler, harcanan tutar kadar THY'den Mil kazandıracak.

Temmuz ayı boyunca CarrefourSA marketlerinden ya da Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nden tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişler, harcanan tutar kadar THY'den Mil kazandıracak.

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CarrefourSA, dünyanın en fazla ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları ile "Miles&Smiles" programı özelinde Mil kazandırıyor. Temmuz ayı boyunca CarrefourSA marketlerinden ya da Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nden tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişler, harcanan tutar kadar THY'den Mil kazanacak.

KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI HAKKINDA

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin "MIL" yazarak 4604'e SMS göndermesi veya www.carrefoursakart.com sitesinden "CarrefourSA-Türk Hava Yolları Kampanyaya Katıl" butonuna tıklayarak ilgili formu eksiksiz doldurması yeterli olacak. SMS göndererek kampanyaya dahil olan müşterilerin, katılım talebi yaptığı cep telefonuna onay SMS'i iletilecek ve onay SMS'i alındıktan sonra yapılacak alışverişler, kampanya kapsamında değerlendirilecek. Kampanyanın diğer detayları ise şu şekilde açıklandı:

"Kampanya kapsamında 1 Temmuz itibarıyla yapılan alışverişler değerlendiriliyor. Maksimum 5 bin Mil kazanılabilen kampanyada kazanılan Miller, takip eden ayın 3'üncü işgünü yani 5 Ağustos'ta müşterinin ilgili Miles&Smiles üyelik numarasına yüklenecek. Kampanyadan yararlanabilmek için müşterinin CarrefourSA Kart'a sahip olması ve Miles&Smiles Yolcu Programı üyesi olması gerekiyor.  Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yüklemeleri, E-PIN harcamaları, kuyum ve Kurban ürün alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, kampanyaya konu alışveriş tutarı hesaplanırken dikkate alınmıyor.

Ödeme esnasında puan/kurumsal çek kullanılırsa bu tutarlar toplam fiş tutarından düşülüyor ve bakiye tutar kampanya kapsamındaki alışveriş tutarı olarak kabul ediliyor. Online'dan verilen siparişlerin kampanya kapsamında değerlendirilebilmesi için alışveriş öncesinde, telefonunuza bağlı CarrefourSA Kart'ınızın online hesabınıza tanıtılması gerekiyor. Kampanya kapsamında Mil kazanmaya başlayan müşteriler, CarrefourSA THY Mil Kampanyasına dahil olduğu süre boyunca CarrefourSA tarafından gerçekleştirilen indirim ve puan kampanyalarından da faydalanabiliyor."


Türk Hava Yolları, Carrefoursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alışveriş uçuş mili kazandıracak - Son Dakika
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16:47
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16:14
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