Son Dakika Haberleri: Alışveriş ve sipariş teslimat uygulaması "Getir", İzmir'de
Son Dakika Güncel Alışveriş ve sipariş teslimat uygulaması 'Getir', İzmir'de - Son Dakika

Alışveriş ve sipariş teslimat uygulaması "Getir", İzmir'de

6 saat önce

İnternet üzerinden satın alınan ürünleri kullanıcılara ulaştıran mobil uygulama "Getir", İzmir'de faaliyete başladı.

Alışveriş ve sipariş teslimat uygulaması

İnternet üzerinden satın alınan ürünleri kullanıcılara ulaştıran mobil uygulama "Getir", İzmir'de faaliyete başladı.

Bir otelde yapılan toplantıda 16 Kasım'da İzmir'de kullanıma açılan uygulamayla ilgili bilgi verildi.

Yaklaşık bin 200 farklı ürünün motosikletli kuryeler kullanarak insanlara ulaştırıldığını söyleyen Getir uygulaması kurucu ortağı Tuncay Tütek, uygulamayı kurarken amaçlarının kullanıcılara acil ihtiyaçlarını ulaştırmak olduğunu belirtti.

Uygulamanın tasarımı ve hızı sayesinde motorlu kuryelerin acele etmeden kullanıcılara 10 dakika içinde siparişlerini ulaştırabildiği söyleyen Tütek, "Getir'in kurulduğu günden bu yana indirilme sayısı 4,5 milyonu geçti. 15 milyonu aşkın sipariş miktarımızla kullanıcılarımızın kapısına mutluluk götürdük." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın 135'i İzmir'de olmak üzere toplamda 3 bin 500 kişiye istihdam sağladığını belirten Tütek,"İzmirliler Getir'i çok sevdi. 16 Kasım'dan beri 10 günde 10 bin kez İzmirliler'in kapısını çaldık." dedi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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