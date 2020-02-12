Alışveriş yapan çiftler aşk oyunu ile kazanacak - Son Dakika

Denizli'de Forum Çamlık AVM, sevgililer gününe özel "Aşk Oyunu" kampanyasıyla 13-16 Şubat tarihleri arasında hem eğlence ve alışverişi bir araya getiriyor hem de sürpriz hediyeler dağıtıyor.



Forum Çamlık AVM'de 13 - 16 Şubat 2020 tarihlerinde, 14.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Aşk Oyunu kampanyası kapsamında ziyaretçiler hem sevdikleri için keyifle alışveriş yapacak hem de anında sürpriz hediyelerden birini kazanma fırsatı yakalayacak. Kampanya süresince en fazla iki fişte 200 TL'lik alışveriş yapan tüm Forum Çamlık ziyaretçileri, Aşk Oyunu'na katılmaya hak kazanacak.



Sevgililer Günü'ne özel indirimlerin ve "Aşk Oyunu" kampanyasının yanı sıra, Sevgililer Günü temalı muhteşem dekorlarla fotoğraf çekilme şansı yakalayacak olan tüm misafirler; 14 Şubat'ta 18.00 ve 19.00, 15 Şubat'ta ise 15.00 - 16.00 saatlerinde ikişer seans gerçekleşecek olan aşkın dansı Tango Gösterisi'ni izleme fırsatı yakalayacak.



13-16 Şubat tarihlerinde aşk temalı pek çok sürpriz ürünü kazanmak, Sevgililer Günü indirimlerinden faydalanmak, aşkın dansı Tango Gösterisi'ni izlemek isteyen tüm ziyaretçiler keyifli ve kazançlı bir Sevgililer Günü alışverişi için Forum Çamlık'a davetli. - DENİZLİ