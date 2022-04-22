Alışveriş yapan kadını küfür ve tehditle dışarı çıkarttı - Son Dakika
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Alışveriş yapan kadını küfür ve tehditle dışarı çıkarttı

22.04.2022 11:03
Alışveriş yapan kadını küfür ve tehditle dışarı çıkarttı

Esenyurt'ta markete alışveriş yapmaya gelen bir kadın, daha önceden tartıştığı şahıs tarafından darp edildi.

Esenyurt'ta markete alışveriş yapmaya gelen bir kadın, daha önceden tartıştığı şahıs tarafından darp edildi. Zorla marketten dışarı çıkarttığı kadına küfürler savurarak tehdit eden adam ise olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Alışveriş yapan bazı vatandaşların tartışmaya tepki verememesi şaşkınlığa neden olurken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre daha önceden aralarında tartışma yaşanan iki kişi, markette karşılaştı. Alışveriş yapmaya gelen kadın, tartıştığı adam tarafından zorla marketten dışarı atılırken, çalışanlar araya girerek kadını kurtarmak istedi. Öfkeli adam etrafındakilere aldırmadan darp ettiği kadını dışarı çıkarttı. Tehdit ve küfürler savuran şahıs, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşırken, mağdur kadın saldırgana sadece 'Bırakın' diyebildi. Market içinde yaşanan o anlarda ise bazı vatandaşların olaya aldırmadan alışveriş yapmasını şaşkınlığa neden olurken, tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli-İHA)

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Kaynak: İHA

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