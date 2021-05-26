Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada - Son Dakika

Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada

26.05.2021 15:41
Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken tacizci, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken tacizci, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Taciz mağduru kadının, gizlice fotoğrafını çeken kişiden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen S.A.ve eşi Y.A., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada
Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada

Taciz, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi kamerada - Son Dakika


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