ALIŞVERİŞ YAPAN KADINLARIN CEP TELEFONLARININ ÇALINMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta alıverişe dalan kadınların cep telefonlarını çaldığı iddia edilen Yaren Ç.(26) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Daha önceden 25 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta polise başvuran İran Uyruklu A.A., alışveriş yaptığı sırada cep telefonunun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis bu olayla ilgili soruşturma açarken aynı semtte bu kez mağdur E.K. alışveriş sırasında cep telefonunun çalındığı söyleyerek polise başvurdu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler olaylarla ilgili güvenlik kameralarını izlediklerinde iki olayı da aynı hırsızın yaptığını tespit etti. Görüntülerde alıverişe dalan kadınların arasına dalan şüphelinin bu sırada cep telefonlarını çaldığı görüldü.

Polis kimliğini tespit ettiği şüpheli Yaren Ç.'yi gözaltına aldı. Yaren Ç.'nin benzer suçlardan 25 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Yaren Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi