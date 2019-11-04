Son Dakika Haberleri: Alışveriş yaparak sahte parayı piyasaya sürmek isteyen 5 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş yaparak sahte parayı piyasaya sürmek isteyen 5 kişi yakalandı

Alışveriş yaparak sahte parayı piyasaya sürmek isteyen 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Kırşehir'de, farklı iş yerlerinden alışveriş yapıp piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 kişi yakalandı.

Alışveriş yaparak sahte parayı piyasaya sürmek isteyen 5 kişi yakalandı, System.String[]

Kırşehir'de, farklı iş yerlerinden alışveriş yapıp piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara plakalı bir aracı kullanan şüphelilerin merkez ve Kaman ilçesindeki iş yerlerinde sahte para ile alışveriş yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yararlanan polis, Ankara- Kayseri kara yolu Kaman kavşağında şüpheli otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde ve araçtakilerin üzerinde çok sayıda sahte 50 liralık banknot ve sigara ele geçirildi. K.T., M.Ç., M.A.D., Ö.Ç., ve K.A. gözaltına alındı.


Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesi alınıyor. - KIRŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Ankara, Kaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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