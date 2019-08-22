Son Dakika Haberleri: Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptı
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Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptı

1 saat önce

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, alışveriş yaptığı sırada marketin ortasına dışkısını yapan kişi, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptı, System.String[]

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, alışveriş yaptığı sırada marketin ortasına dışkısını yapan kişi, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi. Karasu'da Merkez Plaj Caddesi'ndeki markete alışveriş yapmak için gelen kişi, bir süre reyonlar arasında gezdi. Ardından kasaya ilerleyen kişi marketin ortasına dışkısını yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi öğrenilemeyen kişinin ilk önce standın arkasına geçtiği ardından yürürken dışkısını yaptığı görülüyor. Ayrıca, kasiyerin durumu fark edip kendisini uyarmasına aldırış etmeyen kişinin ayağıyla dışkısını tezgahın altına itmeye çalışıp ardından marketten çıkması da dikkat çekti.

Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:05 Kaynak: DHA
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