Son Dakika Haberleri: Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi
Son Dakika Güncel Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi

Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi

17 dakika önce

ANTALYA'da alışveriş yaptığı sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Rusya vatandaşı Bekir Seyit Arif 'in (63) cenazesi ülkesine gönderildi.

Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi, System.String[]

ANTALYA'da alışveriş yaptığı sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Rusya vatandaşı Bekir Seyit Arif 'in (63) cenazesi ülkesine gönderildi.

Muratpaşa ilçesinde tatil yapan Rus turist Bekir Seyit Arif, önceki gün yakınlarıyla bir alışveriş merkezine gitti. Arif, alışveriş yaptığı sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Rus turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.Polisin incelemesinden sonra Bekir Seyit Arif'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılan ön otopside kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Arif'in cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak ülkesine gönderildi.


Kalp Krizi, Muratpaşa, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'in Kral Selman'a hediye ettiği kuş halıya pisledi
Rusya ve ABD arasında Suriye görüşmesi Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti Rusya'dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ve Suriye'ye sınırda işbirliği için destek vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:36:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alışveriş yaparken ölen turistin cenazesi ülkesine gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]