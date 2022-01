Alışveriş yapma bahanesi ile yardım kutusunu alıp gitti - Son Dakika

Aydın'da Valiliğin de olurları ile sağlık sorunu olan bir çocuk için başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen bir esnafın dükkanında toplanan paralar müşteri gibi gelen bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen görüntülerde yardım kutusunu çalan şahsın çaldığı paraları geri getirmesi bekleniyor.

Aydın'da sağlık sorunu olan bir bebeğe destek olmak için il genelinde çeşitli kampanyalar düzenlendi. Valilik tarafından da izin verilen yardım kampanyası kapsamında bazı esnaflar da kampanyaya destek vermek için dükkanlarına yardım kutusu bıraktı. Efeler ilçe merkezi Doğu Gazi Bulvarı'nda bulunan pastaneye gelen iki kişi, alışveriş bahanesi ile girdikleri dükkandan yardım kutusunu çaldı. Güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülenen hırsızlık anı görenleri şaşkına çevirdi. Polis tarafından el konulan olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN