Son Dakika Haberleri: Alışverişe Takvim Hediyesi

Alışverişe Takvim Hediyesi

5 dakika önce

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 5 Ocak Cumartesi ve 6 Ocak Pazar günü 75 TL ve üzeri alışverişe takvim hediye ediyor.

Alışverişe Takvim Hediyesi, System.String[]
Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 5 Ocak Cumartesi ve 6 Ocak Pazar günü 75 TL ve üzeri alışverişe takvim hediye ediyor.

Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezi Piazza'nın minik ziyaretçilerinin hünerleri ile renklenen 2019 masa takvimi, yeni yılın en anlamlı hediyesi olarak ziyaretçilere sunuluyor. Piazza'da, yeni yıla yaklaşırken gerçekleştirilen dev mandala boyama etkinliğine katılan minik ziyaretçilerin rengarenk kalemlerle süsleyip, adeta tertemiz iç dünyalarını yansıttıkları eser, Piazza takvimine ilham kaynağı oldu. Minik ellerin anlam kattığı dev mandala görselinin yer aldığı "2019 Piazza Özel Takvimi", 75 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla AVM'nin danışma birimine başvuran tüm ziyaretçilere anında takdim ediliyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar

Yaklaşık 4 Saatte Örülen El Emeği Fileler, 10 TL'den Başlayan Fiyatlarla Satılıyor Akaryakıtçılar Kredi Kartından Komisyon Almayı Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 10:05:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alışverişe Takvim Hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]