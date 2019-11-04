Son Dakika Haberleri: Alışverişin avantajları Kasım'da 39 Burda'da başka
Son Dakika Güncel Alışverişin avantajları Kasım'da 39 Burda'da başka

Alışverişin avantajları Kasım'da 39 Burda'da başka

6 saat önce

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası ile Kasım ayında da ziyaretçilerine keyifli alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Alışverişin avantajları Kasım'da 39 Burda'da başka, System.String[]

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası ile Kasım ayında da ziyaretçilerine keyifli alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.


Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, 1 - 15 Kasım tarihleri arasında aynı gün içinde toplamda 250 TL alışverişe 250 puan, 500 TL alışverişe 500 puan, bin TL alışverişe bin puan kazandırıyor.


39 Burda Kart ile kullanılabilecek hediye yağmuru kampanyası Hediye Dükkanı ile 39 Burda AVM ziyaretçileri alışverişin keyfini çıkartacak. Kart başvurusu ve kampanya için detaylı bilgiye 39 Burda danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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