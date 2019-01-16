Alışverişini Yerel Esnaftan Yap Kampanyası
1 saat önce
Gaziantep Dernekler Konfederasyonu, vatandaşları 'Alışverişini yerel esnaftan yap' kampanyasına destek olmaya davet etti.
Gaziantep
Dernekler Konfederasyonu, vatandaşları 'Alışverişini yerel esnaftan yap' kampanyasına destek olmaya davet etti.
Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, vatandaşları 'Alışverişini yerel esnaftan yap' kampanyasına davet etti. Esnafın memleketin temel taşı olduğunu vurgulayan Özaygut, "Esnafımız memleketimizin temel taşı, harcı, betonu ve huzurun sigortasıdır. Yerel esnafımız ayakta durursa biz mutlu oluruz. Lütfen esnafımıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımız alışverişini yerel esnaftan yapmalıdır. Her alanda bu konuyu gündeme getirmekten yorulmadan, amacına ulaşması için, bu paylaşımlarla vatandaşımızın dikkatini çekmeye çalışacağız. Her zaman yanımızda olan, iyi günümüzde, kötü günümüzde, düğünümüzde ve cenazemizde, kimi zaman evimizin anahtarını, hatta çocuğumuzu 'biraz burada dursun' diye emanet ettiğimiz yerel esnafımızın ayakta durabilmesi ve geçimini sürdürebilmesi için destek olmak zorundayız. Bu kampanyamıza sahip çıkılacağına inancımız tamdır. Unutmayın ki, ülkemizde ve Gaziantep'te esnaf ile sanatkar yok olursa, ekonomimiz zarar görür. Amacımız her zaman selam verdiğimiz esnafımızı yerinde bulmak ve kalkınmasına yardımcı olmak. Bütün halkımızı yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:24 Kaynak: İHA
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