Alışverişlerde "koronavirüse karşı güven belgesi" dönemi

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınına karşı yeni önlemler aldığını belirterek, "Avrupa'da görülen ikinci dalga ve yeni karantinalar işin şakasının olmadığını ve alışverişlerde güven belgesinin öne çıktığını bize gösteriyor." dedi.

RoyalCert Türkiye ile Silk and Cashmere arasında koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin tescil edilmesi adına imzalanan iş birliği basın toplantısıyla duyuruldu.

Akasya AVM'deki Sik And Cashmere mağazasında düzenlenen toplantıda konuşan Namlı, İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinin, sahada daha etkin yapılması için valiliklere dün "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdiğini hatırlattı.

Artık işin şakasının olmadığını ve salgının ihmale gelmeyeceğini dile getiren Namlı, "Avrupa'da görülen ikinci dalga ve yeni karantinalar işin şakasının olmadığını ve alışverişlerde güven belgesinin öne çıktığını bize gösteriyor." diye konuştu.

Namlı, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'yla birlikte verilmeye başlanan sertifikanın artık insana değen tüm alanlara yayıldığını kaydederek, sanayi, okul, AVM, spor salonları, perakende mağazaları gibi işletmelerin de koronavirüse karşı güven belgesini aldığını anlattı.

Alphan Namlı, "Böyle bir dönemde ticari hayatın sağlıklı ve sürdürülebilir hale gelmesi için bu tür önde gelen markaların ülkemize örnek olması çok kıymetli. Silk and Cashmere'in bu bilinçle Güvenli Alan Belgesi almasını kutluyorum. Bu çorbada tuzumuzun olması da bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

"Müşterilerimiz kendilerini rahat hissedecek"

Silk and Cashmere Üst Yöneticisi (CEO) Ferhat Zamanpur, müşterilerine çok sıcak bir servis yaptıklarını ve onların ürünlerine dokunmalarını sağladıklarını belirterek, yeni dünyada perakende için de yepyeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Müşterilere bu hizmeti verirken tüm önlemlerin alınması adına böyle bir projeye imza attıklarını dile getiren Zamanpur, uzun vadeli yeni döneme adaptasyon kısmında önemli bir aşamaya geçtiklerini söyledi.

Zamanpur, "Müşterilerimizin kendilerini rahat hissetmeleri ve güvenli alışveriş yapmaları bu sertifikayla mümkün olacak." diye konuştu.

Silk And Cashmere mağazalarına Güvenli Alan Belgesi

Toplantıda verilen bilgiye göre, iş birliği kapsamında Silk and Cashmere'in Türkiye genelindeki 4 mağazası denetlendi.

Ürünlerin mağazaya girişinden çalışanların maske kullanımına, soyunma kabinleri ve mağazanın dezenfekte edilmesinden mesafe kurallarına kadar koronavirüse karşı alınması gereken tüm önlemler incelendi.

Yapılan denetimler sonrası Silk and Cashmere mağazaları koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını gösteren "Güvenli Alan Belgesi-S.A.F.E Kovid-19" almaya hak kazandı.

Toplantıda, mağazaların aldığı belgeler RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı tarafından Silk and Cashmere CEO'su Zamanpur'a takdim edildi.