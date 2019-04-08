Alışverişte Bahar Hediyesi

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde ziyaretçilerine harcadıkça kazanma şansı sunuyor.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde ziyaretçilerine harcadıkça kazanma şansı sunuyor. Bahar alışverişini fırsata dönüştüren Bahar Kampanyası ile 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese seçili mağazalardan yeme içme çeki hediye.



Zengin marka karması ve çocuk, aile, genç her yaştaki ziyaretçisine ayrıcalıklı alışveriş deneyimi sunan Yeşilyurt AVM, 10 Nisan'da başlayacak olan Bahar Kampanyası ile ziyaretçilerini kazanmaya davet ediyor. 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek kampanya kapsamında, Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazalardan toplamda ya da tek seferde 150 TL alışveriş yapan Lucky Card sahipleri, fiş ya da faturalarını danışma bankosunda işletip, 1. katta kurulacak olan alanda Çarkıfelek oyununu oynayabilecek. Çarkı çevirenler, David People, Özsüt, Lavazza, Tavada Tavuk, Abide, Hacı, Pide 55, Sultan Ahmet, Otantik, KFC, MC Donald's, Sütlü Çardak ve Nestle Chokella Waffle mağazalarının birinden anında yeme içme çeki kazanabilecek. AVM ziyaretçilerinin ister bir mağazadan, isterlerse farklı farklı mağazalardan yapacakları alışverişlerinin toplamı 150 TL'ye ulaştığında yapmaları gereken tek şey Lucky Card bankosuna uğramak. Yeşilyurt AVM Bahar Kampanyası ile ziyaretçilerini hem eğlenmeye, hem de eğlenirken sürpriz hediyeler kazanmaya davet ediyor. - SAMSUN

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