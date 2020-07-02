Alışverişte yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika

Alışverişte yakalanan terörist tutuklandı

Alışveriş için Adıyaman'ın Gerger ilçe merkezine inmesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan ve kırsaldaki sığınakların yerini gösteren terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alışveriş için Adıyaman'ın Gerger ilçe merkezine inmesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan ve kırsaldaki sığınakların yerini gösteren terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi


Önceki günlerde, "Mervan" kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Mehmet Akcan, alışveriş yapmak için Adıyaman'ın Gerger ilçe merkezine inmiş ve jandarma ekipleri tarafından fark edilerek 'dur' ikazında bulunulmuştu. Jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan sivil kıyafetli terörist, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirilen Mervan kod adlı terörist, PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini göstermiş ve gösterilen sığınaklara jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti. 25-26 Haziran tarihlerinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagöl mevki, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde icra edilen operasyon ile örgütü mensuplarının kış üslenmesi yaptıkları 2 ayrı sığınakta ve 9 ayrı noktada tespit edilen bidonlar içerisinde malzemeler ele geçirmişti.


Jandarma ekipleri bidonlarda 1 adet örgüt simgeli bez parçası, 6 adet batarya, 2 adet güneş paneli, 2 adet kablo bağlı pil bloğu, 1 adet radyo, 5 adet not defteri, 12 adet örgütsel kitap, 8 adet el feneri, 400 metre kablo, 1 adet akım ölçer, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kuzineli soba, 2 adet kuru akü,1 adet dörtlü ocak, 2 çift ayakkabı, 2 adet hafızalı radyo, 1 adet radyo mp3, 1 adet ışıldak, 1 adet akü, 14 adet büyük boy pil, 61 adet küçük pil, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1.250 kilogram muhtelif yaşam malzemesine el koymuştu.


İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan terörist, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan "Mervan" kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Mehmet Akcan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adıyaman, Gerger, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alışverişte yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:39 Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te sokaklar tıklım tıklım doldu 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:40:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alışverişte yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]