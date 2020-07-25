Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak - Son Dakika

Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak

Ticaret Bakanlığı ürün güvenliği için yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre, güvensiz bulunan tüketim ürünlerinin test ve analiz sonucu belirlenen risk bilgileri, tüketicilerle paylaşılacak.

Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak, System.String[]

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı'na göre, tehlikeli bir ürünün piyasaya arzını kısıtlama, ürünü piyasadan çekme veya geri çağırma önlemlerinin alınması halinde alınan önlemler, önlemlerin süreleri, alınış nedenlerini bakanlığa bildirilecek. Bu kapsamda ürünün ve üründen kaynaklı riskin tam olarak belirlenmesini mümkün kılacak bilgiler, test ve analiz sonuçları bakanlığa iletilecek. Milliyet'te yer alan habere göre, bakanlık ve denetimde işbirliği yapılan kuruluşlar, tüketicilerin üründen kaynaklanan risklere ilişkin bilgi sahibi olmaları amacıyla, tehlikeli ve ciddi risk arz eden ürünlere ilişkin bilgileri ve alınan önlemleri, internet sitesinde veya başka yöntemlerle ilan edecek.

GİZLİLİK ŞARTI

Yetkili kuruluşlar, düzenlemeyle ilgili ticari sır, fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin edindiği bilgileri gizli tutacak. Ancak, insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde, ticari sır, fikri ve sınai mülkiyet bilgilerin açıklanması gizlilik kapsamında sayılmayacak.

Taslak düzenlemeye göre, imalatçı ve ithalatçılar, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ürünün ambalajının üzerinde ürünün model, parti, seri numarası veya ayırt edilmesini sağlayacak diğer bilgilerle birlikte ürünün imalatçısı ve varsa yetkili temsilcisi ile ithalatçısının ismine yer verecek.

Ambalajda ayrıca ithalatçı ve imalatçının kendisine ulaşılabilecek açık adresi de yer alacak. Ürünün dağıtıcısı da ürünü piyasaya sürmeden önce, imalatçı ve ithalatçı yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyecek.

UZAKTAN SATIŞ DA KAPSAMDA

Düzenleme, tüketicinin erişimine hazır edilen, tüketici için tasarlanan yeni, kullanılmış, tamir edilmiş tüm ürünler için geçerli olacak. Elektronik satışlar ve diğer uzaktan iletişim araçları da dahil olmak üzere her türlü yolla pazarlanan ürünler, düzenleme kapsamında olacak.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Milliyet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:37

Son Dakika Ekonomi Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak - Son Dakika Ekonomi
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