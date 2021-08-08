Aliya İzetbegoviç doğumunun 96. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 96. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliği'ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

İzetbegoviç'in kabri başındaki törene, Aliya'nın oğlu ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığının Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic katıldı.

Bakir İzetbegoviç, babasının doğum günlerini sevmediğini belirterek, "Aliya İzetbegoviç sadece Bosna Hersek denilince akla gelmez. Farklı kültür, din ve ulusların bir arada yaşayabilmesi denilince de akıllara babam gelir." ifadesini kullandı.

Dzaferovic de Bosna Hersek'in bağımsızlık yolunda verdiği mücadeleyle Aliya'yı hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayarak, "Aliya'nın olgunluğu ve anlayışı her çağda ihtiyacımız olan duygular." dedi.

Aliya İzetbegoviç kimdir?

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın da kurucuları arasında yer alan Aliya, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisini (SDA), 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki savaşta halkına önderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.