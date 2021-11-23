Üye Girişi
Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı - Son Dakika

Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı

23.11.2021 18:26
Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, Edirne'de düzenlenen panelle anıldı.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, Edirne'de düzenlenen panelle anıldı.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, "Aliya, bir medeniyetin yeniden inşası" projesi kapsamında, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programında, Türkiye ile Bosna Hersek'in çok güçlü tarihi ve kültürel bağ olduğunu söyledi.

İki ülke arasında ilişkileri daha güçlü yapmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Alagiç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bosna Hersek'te yürüttüğü dengeli, akıllı, herkese eşit mesafedeki ve uzun dönemi kapsayan politikasını desteklediklerini vurguladı.

Alagiç, son dönemde iki ülke arasında iş birliğinin daha da yoğunlaşacağını vurgulayarak, "Türkiye, Bosna Hersek'e en önemli hayati konularda yardımcı olmaya, destek vermeye devam ediyor. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı rahmetli Aliya İzetbegoviç'in hatırasını, fikrini ve mirasını koruduğunuz ve devam ettirdiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversitelerinde eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrencinin Balkanlar'dan geldiğini hatırlattı.

Aliya İzetbegoviç'i üniversitelerinde pek çok etkinlikte andıklarını anlatan Tabakoğlu, "Gençlerin Aliya'yı daha iyi tanımalarını istiyoruz. Aliya neden önemli? Hiçbir şeyleri yokken, İslam adına, Allah adına, halkına sahip çıkmak için beden ödemiş, hal ile öğretmiş İzetbegoviç'i iyi anlamamız gerekiyor. Batı medeniyeti dediğimiz şey, soykırımlarla katliamlarla bir ulusu yok etmek istediler ama o zorluklarda açan güzel çiçekler gibi Aliya kendini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Aliya'nın mesajı, Türk milletine, gönül coğrafyamıza, insanlığa"

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hayrullah Başer ise Aliya'yı mezarının başında sadece bir Fatiha veya bir mevlit okuyarak anmanın kendilerine yakışmadığı için onu bir proje haline getirdiklerini belirtti.

Aliya'nın mesajlarının sadece Boşnaklara olmadığını anlatan Başer, "Aliya'nın mesajı Türk milletine, gönül coğrafyamıza, insanlığa. Hem fikir bazında hem de eylem bazında. O bakımdan Aliya'yı anarken onu tanımaz, onun mesajlarını doğru iletmezsek onu anmış olmayız diye düşündük." ifadelerini kullandı.

"Aliya, bir medeniyetin yeniden inşası" projesinin üç yıl devam edeceğini aktaran Başer, proje kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde, konferanslar, belgeseller ve paneller düzenleneceğini anlattı.

Edirne Mimar Sinan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Müjdat Kahve de İzetbegoviç'in bir mücadele adamı, bilge lider olduğunu söyledi.

Kahve, Aliya'yı anlamak ve anlatmak ve günümüzde gençlere rol model sunmak amacıyla düzenledikleri programa katılan herkese teşekkür etti.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı koordinatörlüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Mimar Sinan Vakfı ve Trakya Üniversitesinin düzenlediği program, Avukat Mikail Hasbek'in moderatörlüğünde Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Asım Yediyıldız, Trakya Üniversitesinden Doç. Dr. Ömer Aksoy, Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Dr. Osman Arslan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelle devam etti.

Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı
Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı
Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı
Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı
Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı

Trakya Bölgesi, cumhurbaşkanı, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ölümü sonrası dehşete düşüren iddia! Maradona kalbi çıkarılarak gömülmüş 18:27 Ölümü sonrası dehşete düşüren iddia! Maradona kalbi çıkarılarak gömülmüş Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 15:36 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı 14:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı 14:33 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 11:33 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

Son Dakika Haberleri
18:35 Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü
18:26 Ölümü sonrası dehşete düşüren iddia! Maradona kalbi çıkarılarak gömülmüş
18:05 Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var
18:03 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
17:53 Müslüme'nin annesi "Dedesi neden tutuklandı" sorusuna cevap verdi: Biz de bilmiyoruz
17:46 Derbide kıyasıya mücadele! Fenerbahçe az kalsın hükmen mağlup olacaktı
17:46 Butik otelde 22 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
17:39 Dolar ve altında yaşanan yükseliş sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar
17:24 İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak bildirdi! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacak
17:14 Derbi sonrası Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu
Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü         
18:35
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 18:47:09. #1.11#
SON DAKİKA: Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement