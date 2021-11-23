Aliya İzetbegoviç Edirne'de düzenlenen panelle anıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, Edirne'de düzenlenen panelle anıldı.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, "Aliya, bir medeniyetin yeniden inşası" projesi kapsamında, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programında, Türkiye ile Bosna Hersek'in çok güçlü tarihi ve kültürel bağ olduğunu söyledi.

İki ülke arasında ilişkileri daha güçlü yapmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Alagiç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bosna Hersek'te yürüttüğü dengeli, akıllı, herkese eşit mesafedeki ve uzun dönemi kapsayan politikasını desteklediklerini vurguladı.

Alagiç, son dönemde iki ülke arasında iş birliğinin daha da yoğunlaşacağını vurgulayarak, "Türkiye, Bosna Hersek'e en önemli hayati konularda yardımcı olmaya, destek vermeye devam ediyor. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı rahmetli Aliya İzetbegoviç'in hatırasını, fikrini ve mirasını koruduğunuz ve devam ettirdiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversitelerinde eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrencinin Balkanlar'dan geldiğini hatırlattı.

Aliya İzetbegoviç'i üniversitelerinde pek çok etkinlikte andıklarını anlatan Tabakoğlu, "Gençlerin Aliya'yı daha iyi tanımalarını istiyoruz. Aliya neden önemli? Hiçbir şeyleri yokken, İslam adına, Allah adına, halkına sahip çıkmak için beden ödemiş, hal ile öğretmiş İzetbegoviç'i iyi anlamamız gerekiyor. Batı medeniyeti dediğimiz şey, soykırımlarla katliamlarla bir ulusu yok etmek istediler ama o zorluklarda açan güzel çiçekler gibi Aliya kendini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Aliya'nın mesajı, Türk milletine, gönül coğrafyamıza, insanlığa"

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hayrullah Başer ise Aliya'yı mezarının başında sadece bir Fatiha veya bir mevlit okuyarak anmanın kendilerine yakışmadığı için onu bir proje haline getirdiklerini belirtti.

Aliya'nın mesajlarının sadece Boşnaklara olmadığını anlatan Başer, "Aliya'nın mesajı Türk milletine, gönül coğrafyamıza, insanlığa. Hem fikir bazında hem de eylem bazında. O bakımdan Aliya'yı anarken onu tanımaz, onun mesajlarını doğru iletmezsek onu anmış olmayız diye düşündük." ifadelerini kullandı.

"Aliya, bir medeniyetin yeniden inşası" projesinin üç yıl devam edeceğini aktaran Başer, proje kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde, konferanslar, belgeseller ve paneller düzenleneceğini anlattı.

Edirne Mimar Sinan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Müjdat Kahve de İzetbegoviç'in bir mücadele adamı, bilge lider olduğunu söyledi.

Kahve, Aliya'yı anlamak ve anlatmak ve günümüzde gençlere rol model sunmak amacıyla düzenledikleri programa katılan herkese teşekkür etti.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı koordinatörlüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Mimar Sinan Vakfı ve Trakya Üniversitesinin düzenlediği program, Avukat Mikail Hasbek'in moderatörlüğünde Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Asım Yediyıldız, Trakya Üniversitesinden Doç. Dr. Ömer Aksoy, Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Dr. Osman Arslan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelle devam etti.