Aliya İzetbegoviç'in otobiyografisi yakın tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

Aliya İzetbegoviç'in otobiyografisi yakın tarihe ışık tutuyor

07.12.2020 16:21
Aliya İzetbegoviç'in otobiyografisi yakın tarihe ışık tutuyor, System.String[]

Bosna Hersek ve içinde bulunduğu coğrafyanın yakın tarihi, Aliya İzetbegoviç'in gözünden anlatılıyor.

Bosna Hersek ve içinde bulunduğu coğrafyanın yakın tarihi, Aliya İzetbegoviç'in gözünden anlatılıyor.
Bosna Hersek'in efsanevi lideri ve ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in çocukluk ve ilk gençlikten itibaren tuttuğu kayıtlar otobiyografisinde detaylarıyla yer alıyor.
Ketebe Yayınları markasıyla ilk defa Boşnakça aslından Türkçeye tercüme edilen "Tarihe Tanıklığım" kitabında İzetbegoviç'in hapis yılları, Yugoslavya'yı yeniden düzenleme teşebbüsleri, parti liderliği ve ilk seçim zaferi, üç yıl devam eden acımasız savaş günleri, Srebrenitsa katliamı, Dayton Antlaşması ve sonrasında Bosna Hersek'in bağımsızlığıyla noktalanan süreç detaylarıyla okuyucuya sunuluyor.
"Otobiyografik Kayıtlar" alt başlığını taşıyan kitap, İzetbegoviç'in bütün eserlerinin yer aldığı, daha önce "İslami Yeniden Doğuşun Meseleleri", "Özgürlüğe Kaçışım (Hapishaneden Notlar)", "Doğu Batı Arasında İslam", "İslam Deklarasyonu ve Tarihi Savunma" kitapları yayınlanan seride yer alıyor.
Devlet adamlığı yanında bilge kişiliğiyle de tanınan Aliya İzetbegoviç, hatıralarını kaleme alırken geçmişte sıcağı sıcağına tuttuğu günlüklerden, yazdığı mektuplardan, mülakat kayıtlarından ve arşivine aldığı orijinal belgelerden sıklıkla yararlanıyor.
Aliya İzetbegoviç, "hayatımın bir kısmı" başlığını verdiği kitabın giriş yazısında, "Buradakiler hayatımın belli kesitlerinden ibaret; çünkü hayatımın bazı kısımlarını unuttum, bazı kısımları da bana özel. Geriye kalanlar ise biyografiden çok tarihi kronoloji mahiyetinde. Hayatımı takip eden hadiselere ilişkin hikayeler, gerçek halleriyle, kendimize ait hikayeler ne kadar samimi ve doğru olabilirse o ölçüde anlatıldı." ifadelerini kullanıyor.
İbrahim Hakan Aydoğan ve Azra Blekiç Aydoğan'ın Türkçeye kazandırdığı eser 560 sayfadan oluşuyor.
"Tarihe Tanıklığım (Otobiyografik Kayıtlar)", okuyucuya yakın tarihte yaşamış bir liderin, fikir, aksiyon ve mücadele insanının hayatına tanıklık etme imkanı sunuyor.

Aliya İzetbegoviç'in otobiyografisi yakın tarihe ışık tutuyor
Aliya İzetbegoviç'in otobiyografisi yakın tarihe ışık tutuyor
Aliya İzetbegoviç'in otobiyografisi yakın tarihe ışık tutuyor

Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Yugoslavya, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aliya İzetbegoviç'in otobiyografisi yakın tarihe ışık tutuyor - Son Dakika


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