Son Dakika Haberleri: Aliya İzzetbegoviç, ahlak, adalet ve özgürlük paneliyle anıldı
Son Dakika Güncel Aliya İzzetbegoviç, ahlak, adalet ve özgürlük paneliyle anıldı - Son Dakika

Aliya İzzetbegoviç, ahlak, adalet ve özgürlük paneliyle anıldı

6 saat önce

Uluslararası Alija Düşünce Derneği, 'Ahlak, Adalet ve Özgürlük' temalı paneli yoğun katılımla gerçekleşti.

Aliya İzzetbegoviç, ahlak, adalet ve özgürlük paneliyle anıldı, System.String[]

Uluslararası Alija Düşünce Derneği, 'Ahlak, Adalet ve Özgürlük' temalı paneli yoğun katılımla gerçekleşti.


Bursa İncirli Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ahlak, Adalet ve Özgürlük' temalı panel programının moderatörlüğünü Uluslararası Alija Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Hakkı akın, Doç. Dr. Faruk Karaarslan tarafından yapılan sunumlar ise ilgiyle takip edildi.


Kuruluşundan bu güne yapılan çalışmalar hakkında salondakilere bilgi veren Sert, "Bu yıl 20 farklı üniversitede panel ve söyleşi programları ile Aliya İzzetbegoviç düşünce ve mücadelesini bilim kurulu hocalarımızın katılımı ile koordine ettik. Haftalık okuma programları düzenli olarak sürdürülmektedir. Yeni dönemde Bursa merkezimizde entellektüel çalışmalara devam edeceğiz. Gençlerimize doğru bilgi ve bilincin oluşmasına kritik analitik düşünceye önem veren sevdiğimiz ve ait olduğumuz İslam düşüncesinin insana ve topluma yüklediği görev ve sorumlulukların farkında olarak, yerine getirme çabamız devam edecektir" dedi.


Panelin sonunda salonu dolduranlar arasından sorulan sorulana doğru cevaplayanlara Aliya izetbegovi kitapları hediye olarak verildi. - BURSA

Aliya İzzetbegoviç, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:18 Kaynak: İHA
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