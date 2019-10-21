Son Dakika Haberleri: Aliya İzzetbegoviç Gebze'de anıldı
Son Dakika Yaşam Aliya İzzetbegoviç Gebze'de anıldı

Aliya İzzetbegoviç Gebze'de anıldı

40 dakika önce

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, " Hayat şekliyle sembol bir insandı" dedi.

Aliya İzzetbegoviç Gebze'de anıldı, System.String[]

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, " Hayat şekliyle sembol bir insandı" dedi.


Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programla Gebze'de anıldı. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen Aliya İzzetbegoviç'i anma programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner, Yusuf Burkut, meclis üyeleri ve Gebzeliler katıldı.


Programda konuşmacı Ebubekir Sofuoğlu ve katılımcı Aliya İzzetbegoviç'in 7. Alay Komutanı Albay Şerif Patkoviç, Aliya İzzetbegoviç hakkında bilinmeyen yönlerini Gebzeliler ile paylaştı. Programın sonunda konuşmacılar, konukların soruları da cevaplandırdı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmacılara hediye takdiminde bulunurken verdikleri bilgiler için teşekkür etti.


Gerçekleşen programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, " Avrupa'nın göbeğinde olmasına rağmen İslam ruhunu ve dava şuurunu bilen gönül dostu bilge bir insan. Yaşantısıyla sembol olmuş bir insan. Bazı insanlar sadece yazarlar. Ama yazdıklarını hayatlarına yansıtamaz yaşayamazlar. Bilge insan, bildiklerini sadece yazıya dökmekle kalmamış, dava eri olmuş, cephe komutanı olarak mücadelesini vermiştir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Aliya İzzetbegoviç, Zinnur Büyükgöz, Bosna - Hersek, Gebze, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:37 Kaynak: İHA
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