Son Dakika Haberleri: Aliya İzzetbegoviç GKM'de anılacak
Son Dakika Güncel Aliya İzzetbegoviç GKM'de anılacak

Aliya İzzetbegoviç GKM'de anılacak

18 dakika önce

sanat etkinlikleri kapsamında Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümünde GKM'de anılacak.

Aliya İzzetbegoviç GKM'de anılacak, System.String[]

sanat etkinlikleri kapsamında Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümünde GKM'de anılacak.


Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, ölümün 16. Yıl dönümünde Gebze'de anılacak. 18 Ekim Cuma günü saat 19: 00'da gerçekleşecek olan programda konuşmacı olarak Ebubekir Sofuoğlu yer alacak. Ayrıca programa konuk olarak Aliya İzzetbegoviç'in 7. Alay Komutanı Albay Şerfi Patkoviç katılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i anma programına tüm Gebzeliler davetli olduğu bildirildi. - KOCAELİ

Aliya İzzetbegoviç, Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CNN sunucusu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla alay etti
Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı Eski karısını öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı Dilber Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi! Ay'ın mezarı açtırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:32:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliya İzzetbegoviç GKM'de anılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]