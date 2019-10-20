Son Dakika Haberleri: Aliya İzzetbegoviç Karamürsel'de anıldı
Son Dakika Güncel Aliya İzzetbegoviç Karamürsel'de anıldı

Aliya İzzetbegoviç Karamürsel'de anıldı

52 dakika önce

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, ölümünün 16. yılında Karamürsel'de anıldı.

Aliya İzzetbegoviç Karamürsel'de anıldı, System.String[]

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, ölümünün 16. yılında Karamürsel'de anıldı.

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından Karabali Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Dernek başkanı Erhan Yılmaz, Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andıklarını belirtti.

İzzetbegoviç'in her şeyden önce bir düşünür olduğunu belirterek, "İnsanlığın evrensel sorunları üzerinde düşünen, Müslüman bir mütefekkir olduğunu asla unutmayacağız. Onun hayatını çok iyi anlamak, çok da iyi anlatmak zorundayız. Aliya İzzetbegoviç, bir lider olarak hayatının her döneminde toplumun önünde olmuş, baskılara boyun eğmeyen, halkının bağımsızlık savaşına öncülük eden bir liderdi. Askeri ve diplomatik alandaki başarılarıyla da kurucu bir cumhurbaşkanıydı. Bosna trajedisi, insanlığın yapabilecekleri hakkında en iyi ve en kötüyü gösteren eşsiz bir bilgi kaynağıydı." diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ı şaşırtan sevgi! Kendine doğru çekip boynuna sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 82 milyona çağrı: Herkesi AK Parti saflarına bekliyorum Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:28:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliya İzzetbegoviç Karamürsel'de anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]