Aliya İzzetbegoviç Mardin'de düzenlenen etkinlikle anıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç, Mardin'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı koordinatörlüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından "Aliya İzzetbegoviç'i Anma Projesi" etkinlikleri çerçevesinde "Aliya Bir Medeniyetin Yeniden İnşası Paneli" düzenlendi, resim sergisi açıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panelde, İzzetbegoviç'in İslam dünyasının 20. yüzyılda yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden birisi olduğunu söyledi.

Katı bir ideolojik baskı altında inleyen bir ülkede korkmadan, cesurca Müslüman kimliğini haykırdığını, savunduğunu ve bu uğurda nice çile ve eziyetlere göğüs gerdiğini kaydeden Özcoşar, "İslam'ın her şartta yaşanabileceğini, Müslümanların her şartta dik durabileceğini örneğini sürüyor Aliya. Bu çok önemli ve değerli. Dolayısıyla Aliya gibi dik durmaya yönelik bir zihin dünyası oluşturmak için kitaplarını okumak gerekir. " dedi.

Özcoşar, Bosna Hersek'in de muhakkak görülmesi gerektiğini diye getirdi.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Başer de Aliya'yı sadece anmanın yeterli olmadığını, onu önce tanımak gerektiğini belirtti.

Aliya'yı anlamak ve anmak amacıyla projeyi hazırladıklarını ve projeyi 3 yıla yaydıklarını dile getiren Başer, Anadolu'da gençlerle buluşarak onu anlatacaklarını ve anacaklarını kaydetti.

Başer, Aliya İzzetbegoviç'in bir rol model olduğunu aktardı.

Daha sonra Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (TEPAV OAS) Direktörü Prof. Dr. Hilmi Demir ile Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Dr. Osman Arslan'ın konuşmacı olarak katıldığı panel yapıldı.

Panelin ardından resim sergisi gezildi.