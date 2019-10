Aliya İzzetbegoviç, ölümünün 16'ıncı yılında Bayrampaşa'da anıldı

İSTANBUL - Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende anıldı.

Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 16'ıncı ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Anma programına İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, Okul Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. 'Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç' isimli anma programında Boşnak liderin cesareti, nasıl bir düşünür olduğu ve siyasetçi kimliği konuşuldu.

"Müslüman Boşnak kardeşlerimizi katlettiler"

Programda öğrencilere seslenen Başkan Atila Aydıner, Aliya İzzetbegoviç hakkındaki düşüncelerini salonda bulunanlarla paylaştı. Başkan Aydıner, " Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki Srebrenitsa'da katliamın içerisinde Hollanda askerleri de var. Yani Birleşmiş Milletler askerleri ve oradaki Müslüman Boşnakları, Müslüman kardeşlerimizi sırf Müslüman oldukları için ve Türk oldukları içinde ayrıca Birleşmiş Milletler koruma altında olmaları gerekirken savaş suçu işlediler, katliama ortak oldular. Müslüman Boşnak kardeşlerimizi katlettiler. Bugün burada katliam öncesi savaşın başlamasından katliamın sonuna kadar olan süre içerisinde bu işi yürüten Dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı, dostu ve kardeşi olan Ali İzzetbegoviç'in hatırasını canlandırmak üzere buradayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünü anacağız, unutturmayacağız. Bosna'daki kardeşlerim her zaman tedbirli olmak zorunda" ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Aliya İzzetbegoviç ile ilgili şiirler okudu. Anma töreninde ayrıca Aliya İzzetbegoviç belgeseli de seyredildi.