Son Dakika Haberleri: 'Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna' projesi kapsamında gençler yola çıktı
Son Dakika Spor 'Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna' projesi kapsamında gençler yola çıktı

'Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna' projesi kapsamında gençler yola çıktı

1 saat önce

Kayseri Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından hazırlanan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce onaylanan 'Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna' projesi kapsamında 32 kişilik genç grubu Ecdad yadigarı toprakları ziyaret için yola çıktı.

'Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna' projesi kapsamında gençler yola çıktı, System.String[]

Kayseri Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından hazırlanan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce onaylanan 'Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna' projesi kapsamında 32 kişilik genç grubu Ecdad yadigarı toprakları ziyaret için yola çıktı.


Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü önünden hareket eden kafileyi İl Müdürü Murat Eskici ve Şube Müdürleri uğurladı. 8 kitap 450 gence okutulup her birinin bitimine müteakip tahlilleri sonucu başarılı olan gençlerden oluşan 32 kişilik genç grubu 16-24 Ekim 2019 tarihleri arasında Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan'daki Ecdad yadigarı toprakları


ziyarete gidiyor.


İl Müdürlüğü önünden hareket eden gençler yolculuk öncesi Barış Pınar Harekatında görev yapan Mehmetçiğe selam göndererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Bulgaristan, Saraybosna, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
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