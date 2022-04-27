Aliye Berger, Bedri Rahmi, İbrahim Çallı ve daha fazlasıyla Hristoff Ailesi: Memento İstanbul - Son Dakika
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Aliye Berger, Bedri Rahmi, İbrahim Çallı ve daha fazlasıyla Hristoff Ailesi: Memento İstanbul

27.04.2022 10:45

Temelini üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan 'Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi' sergisi, 7 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat'ta.

Temelini üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan 'Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi' sergisi, 7 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat'ta.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Galatasaray'daki binasının ikinci ve üçüncü katlarında ziyaret edilebilecek olan sergide arşiv malzemeleri eşliğinde Hristoff Ailesi'nin hikayesi ve dostları olan sanatçıların eserleri bulunuyor. Ailenin erken Cumhuriyet yılları sanat ortamıyla bağlarının anlatıldığı bu bölümde Aliye Berger, Ali Sami Boyar, İbrahim Çallı, Hayri Çizel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Zeki Kocamemi ve Şerif Renkgörür'ün eserleri görülebilecek. Sonraki kısımda ise Peter Hristoff'un İstanbul'dan ilham alarak ürettiği işler var.

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İbrahim Çallı, İstanbul, Memento, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Aliye Berger, Bedri Rahmi, İbrahim Çallı ve daha fazlasıyla Hristoff Ailesi: Memento İstanbul - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliye Berger, Bedri Rahmi, İbrahim Çallı ve daha fazlasıyla Hristoff Ailesi: Memento İstanbul - Son Dakika
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