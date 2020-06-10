Aliye, olimpiyat madalyası için Çin'de kampa girecek - Son Dakika

Aliye, olimpiyat madalyası için Çin'de kampa girecek

Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedefleyen Badminton Milli Takımı sporcusu Aliye Demirbağ, Çin'de yapılacak olan hazırlık kampı öncesi çalışmalarını Elazığ'daki spor salonunda yoğun tempoda sürdürüyor.

Aliye, olimpiyat madalyası için Çin'de kampa girecek, System.String[]

Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedefleyen Badminton Milli Takımı sporcusu Aliye Demirbağ, Çin'de yapılacak olan hazırlık kampı öncesi çalışmalarını Elazığ'daki spor salonunda yoğun tempoda sürdürüyor.


Badminton Milli Takımı'nın yetenekli sporcusu 22 yaşındaki Aliye Demirbağ, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları için salgın sonrası Tayvan'da kampa girecek. Çin'in Taipei kentinde Türkiye Badminton Federasyonu'nun destekleriyle eğitim alması planlanan milli sporcu ise olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak için Elazığ'da hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Milli takım antrenörleri ve milli sporcularla çalışmaya devam eden Demirbağ, salgın süresince evde yaptığı antrenmanlarını da normalleşme süreciyle birlikte spor salonuna taşıdı.


"Evden çalıştık ama salondaki gibi olmuyor"


Pandemi öncesinden olimpiyatlar için hazırlıklarına başladığını aktaran Aliye Demirbağ, "Sürecin böyle gelişmesi hepimizi çok etkiledi. Evden çalışmalarımıza devam ettik. Ramazan ayı da geldi, antrenman açısından zorluklar biraz daha fazlaydı. Hiçbir zaman çalışmalarımızı yarıda bırakmadık çünkü sporumuzda bir, iki gün eksiklik bile bizi çok etkiliyor. Evden ne kadar çalışsak da tabii ki salondaki gibi olmadı. Salonlara geri döndük ve bu konuda çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olacak" dedi.


Tayvan'da yapılacak olan hazırlık kampı hakkında bilgi veren Demirbağ, " Asya, bizim branşımızda çok farklı bir konumda. Eğitim görmek çok farklı şeyler katacaktır. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün desteğiyle Taipei'de düzenlenecek kampa katılacağım. Maçların olmadığı 6 aylık süreçte orada olacağım. Bundan sonraki maçlarıma daha iyi hazırlanmak için bu süreci orada geçireceğim" diye konuştu.


Özdemir: "Aliye'yi var gücümüzle destekleyeceğiz"


Nisan ayının ortalarında salonların milli sporculara açıldığını anımsatan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Alaattin Özdemir, "Aliye badminton branşında olimpiyat kotasında yer alıyor. Aliye'nin antrenmanlarını aksatmaması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. 1 Haziran itibariyle diğer milli sporcularımızın da antrenmanları başladı. Aliye olimpiyat kotasına hazırlık ve çeşitli müsabakalara katılmak için Çin'in Taipei kentine gidecek. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, federasyonla koordineli kendisini destekliyoruz. Aliye kardeşimizi olimpiyatlarda görmek için var gücümüzle kendisini destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aliye, olimpiyat madalyası için Çin'de kampa girecek - Son Dakika Spor
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